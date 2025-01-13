Крупнейший пенсионный фонд ЕС продал долю в Tesla из-за невообразимых запросов Илона Маска

Крупнейший в Евросоюзе и второй по величине в Европе голландский пенсионный фонд Stichting Pensioenfonds ABP избавился от своих акций в компании миллиардера Илона Маска Tesla из-за того, что тот добивается выплаты ему большого бонусного вознаграждения, пишет агентство Bloomberg.

Как рассказал изданию представитель фонда, доля фонда в компании оценивалась в размере €571 млн. Собеседник пояснил, что при принятии решения о продаже ценных бумаг в компании учитывали, в том числе требования к ответственному инвестированию.

Как пишет агентство, в 2018 году Маск подписал соглашение с Tesla, согласно которому ему полагается по 1% акций за каждые $50 млрд рыночной капитализации компании, начиная с момента, когда ее стоимость достигнет $100 млрд.

В начале 2024 года суд в штате Делавэр заблокировал получение Маском бонуса на сумму более $55 млрд. В постановлении судебной инстанции такой бонус охарактеризовали как «невообразимый».

В июне 2024 года, пишет Bloomberg, правление Tesla снова одобрило Маску выплату бонуса уже на $101 млрд. В декабре суд снова заблокировал выплату.

Ранее стало известно, что Маск лишил сотрудников соцсети Х многомиллионных премий и бонусов.