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«Роснефть» улучшила процессы нефтедобычи на Самотлорском месторождении

Среднесуточную добыча на Самотлорском месторождении увеличили на 8 тонн
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Специалисты «Самотлорнефтегаза» и научного института «Роснефти» в Самаре создали программное обеспечение для мобильных компрессорных установок (МКУ), повышающие дебиты добывающих скважин. Об этом сообщается на сайте компании.

В результате внедрения новой разработки удалось повысить удельную добычу нефти на 15% на скважинах, использующих МКУ в Самотлорском месторождении. При этом среднесуточная добыча нефти на отдельной скважине возросла на 8 тонн.

«Мобильные компрессорные установки на Самотлорском месторождении используются для откачки газа из затрубного пространства скважин, что приводит к увеличению притока нефтесодержащей жидкости из пласта», — говорится в сообщении.

В «Роснефти» уточнили, что программная платформа МКУ умеет адаптироваться под условия каждой скважины, а также оперативно реагировать на их изменения и корректировать рекомендации для улучшения показателей.

Новый цифровой продукт был зарегистрирован в Роспатенте. В будущем он может быть применен в других дочерних компаниях, где необходимы решения для решения проблем, связанных с ограничением потенциала дебита скважины из-за высокого затрубного давления.

Как подчеркнули в компании, развитие технологического потенциала стало одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030».

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