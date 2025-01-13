Крупнейшие китайские госкомпании недополучили прибыль в 2024 году

Прибыль крупнейших госкомпании Китая по итогам января — ноября снизилась на 8,4% относительно аналогичного периода 2023 года, несмотря на активную поддержку со стороны правительства, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

Также, пишет газета, корпоративная прибыль в Китае для компаний с выручкой более 20 млн юаней ($2,7 млн) с января по ноябрь сократилась в среднем на 4,7% в годовом исчислении. Для сравнения, в 2022 году, когда страна переживала карантин, вызванный пандемией, падение оценивалось в 4%.

За 11 месяцев минувшего года выручка названных компаний выросла всего на 1,8% в годовом исчислении. В 2022 году речь шла о росте в размере 5,9%.

Весной прошлого года агентство Bloomberg писало, что прибыль китайской Huawei Technologies росло четвертый квартал подряд, что являлось следствием доминирования технологической компании над Apple и другими конкурентами на китайском рынке смартфонов.

Ранее стало известно, что Россия и Китай рекордно нарастили торговлю.