Wildberries&Russ обеспечила пожарную безопасность на своих объектах

Объединенная компания Wildberries и Russ завершила формирование новой системы обеспечения пожарной безопасности на своих складах и сортировочных центрах, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в рамках структуры компании был создан департамент пожарной безопасности, который займется реализацией стратегии предотвращения потенциально пожароопасных ситуаций и контролем обеспечения пожарной безопасности. Предполагается, что благодаря внедренным изменениям вероятность возгораний на объектах стала минимальной.

Как отметил руководитель департамента пожарной безопасности объединенной компании Wildberries и Russ Антон Цой, вопрос пожарной безопасности является одним из приоритетных для компании.

«Кроме проведенных организационных мероприятий, которые уже доказали свою эффективность, мы также получили лицензию МЧС на монтаж, обслуживание и ремонт систем пожарной безопасности. Мы продолжим уделять данному вопросу самое пристальное внимание: планируем также получить лицензию на право самостоятельного тушения пожаров – так мы сможем создать собственные боевые пожарные расчеты», — добавил он.

Так, на всех объектах Wildberries и Russ были усилены службы пожарной безопасности. При этом для реагирования на инциденты, связанные с нарушением противопожарного режима, привлекаются подразделения частной пожарной охраны.

Также на объектах была организована служба пожарной профилактики, инженеры которой следят за соблюдением требований пожарной безопасности, проводят обучающие мероприятия для сотрудников и исполнителей по правилам пожарной безопасности и использованию первичных средств пожаротушения.

Кроме того, на всех строящихся объектах компании на этапе монтажа систем противопожарной защиты создаются службы пожарной безопасности.

Ранее в компания сообщили, что общая сумма выплат компенсаций продавцам после пожара в Шушарах составила 34,9 млрд руб. Основные строительные работы в рамках реконструкции логоцентра в Шушарах после устранения последствий пожара завершены.