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США закупили у России максимальное за три года число комплектующих для самолетов

США за почти 3 года закупили у РФ максимальное число комплектующих для самолетов
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

США с 2022 года закупили у России максимальное число комплектующих для самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

Отмечается, что объем покупок таких деталей по итогам ноября составил $7,6 млн, что стало самым высоким месячным показателем с февраля 2022 года. Импорт вырос в 1,6 раза.

Всего с января по ноябрь 2024 года объем поставок комплектующих достиг суммы $31,4 млн, что почти на миллион больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ($30,6 млн). В ноябре особенно высоким спросом у американских закупщиков пользовались шасси и их компоненты ($6,97 млн), а также различные детали для самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов ($586,1 тыс.).

При этом основным поставщиком для Соединенных Штатов осталась Великобритания ($281 млн), Франция ($195 млн) и Канада ($146 млн).

В феврале 2023 года глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что западные санкции, включающие запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрытие европейского рынка для российских авиаперевозчиков, имеют цель уничтожить авиацию в России.

Ранее сообщалось, что в России скопились десятки недостроенных самолетов из-за отсутствия деталей.

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