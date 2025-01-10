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Сбербанк стал самой дорогой компанией России

Сбербанк обошел «Роснефть» и стал самой дорогой компанией России
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбербанк обошел «Роснефть» по капитализации на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Котировки акций Сбербанка по состоянию на 11:40 (мск) достигали 271,5 руб. за бумагу, общая капитализация банка составляла 6,1 трлн руб. В итоге крупнейшая кредитная организация стала лидером российского фондового рынка.

Обыкновенная акция «Роснефти» стоила 545,4 руб. за штуку, что на 5,11% ниже котировки на закрытие предыдущей торговой сессии. Таким образом, капитализация «Роснефти» составила 5,8 трлн руб.

В декабре Сбербанк поднял ставку по вкладу «СберВлкад» на полгода — до 22,5%. Ставка по вкладу прибавила до 2,5 п.п. за счет повышения надбавок за определенный уровень трат по картам или получение заработной платы или пенсии в Сбербанке. Кроме того, выросла приветственная ставка по накопительному счету — с 16% до 18% годовых. Она действует первые три полных месяца.

Ранее нейросеть Сбера научилась создавать музыку и вокал по текстовым запросам.

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