Открытие Усть-Балыкского месторождения назвали ключевым в освоении Среднего Приобья

«РН-Юганскнефтегаз» добыл 240 млн тонн нефти на Усть-Балыкском месторождении, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Как отметили в «Роснефти», открытие Усть-Балыкского месторождения стало ключевым этапом в освоении Среднего Приобья.

В компании добавили, что благодаря Усть-Балыкскому месторождению в Западной Сибири начала развиваться нефтедобыча.

Всего на Усть-Балыкском месторождении нефть добывают из 538 скважин. Для повышения эффективности в 2024 году на месторождении ввели в эксплуатацию 60 новых скважин и провели 95 операций гидроразрыва пласта (ГРП).