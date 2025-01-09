Более 3 млн россиян перешли из Росбанка в Т-Банк

Т-Банк завершил интеграцию Росбанка в качестве филиала, сообщили в Т-Банке.

В финансовой организации отметили, что продукты более 3 млн клиентов Росбанка перенесли в Т-Банк за 44 минуты.

Как рассказали в Т-Банке, собранные за 30 лет данные клиентов Росбанка хранились на ИТ-платформах разных поколений.

«После миграции клиентов лишь у 0,1% могли некорректно отображаться некоторые данные, но сотрудники Т-Банка оперативно скорректировали это в ручном режиме», — рассказали в финансовой организации.

В Т-Банке добавили, что при переходе основные условия по всем продуктам сохранились и никаких дополнительных расходов у клиентов не возникло.