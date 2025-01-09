Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Т-Банк завершил интеграцию Росбанка в качестве филиала

Более 3 млн россиян перешли из Росбанка в Т-Банк
close
Shutterstock

Т-Банк завершил интеграцию Росбанка в качестве филиала, сообщили в Т-Банке.

В финансовой организации отметили, что продукты более 3 млн клиентов Росбанка перенесли в Т-Банк за 44 минуты.

Как рассказали в Т-Банке, собранные за 30 лет данные клиентов Росбанка хранились на ИТ-платформах разных поколений.

«После миграции клиентов лишь у 0,1% могли некорректно отображаться некоторые данные, но сотрудники Т-Банка оперативно скорректировали это в ручном режиме», — рассказали в финансовой организации.

В Т-Банке добавили, что при переходе основные условия по всем продуктам сохранились и никаких дополнительных расходов у клиентов не возникло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами