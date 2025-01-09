Цены на аренду жилья в городах «Золотого кольца» выросли более чем вдвое

Цена посуточной аренды квартир в Суздале выросла почти вчетверо за пять лет

В 2019 году в городах «Золотого кольца» было доступно около 450 объектов посуточной аренды, сейчас это число достигло 4,5 тыс. Средняя стоимость аренды выросла в 2,2 раза, а в отдельных городах — еще больше. Об этом говорится в исследовании экспертов Циан.Аналитики (есть у «Газеты.Ru»).

Так, в Суздале ставки увеличились в 3,6 раза, с 1,4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей за сутки. Этот город стал самым дорогим для проживания среди всех участников маршрута, сравнявшись по цене с Москвой (5,5 тыс. рублей).

Наиболее доступное жилье сейчас можно найти в Иваново, где посуточная аренда обойдется в среднем в 2,9 тыс. рублей. В других городах, таких как Ростов и Ярославль, стоимость варьируется от 3,1 тыс. до 3,8 тыс. рублей.

Для туристов, планирующих поездку по «Золотому кольцу», эксперты рекомендуют закладывать на проживание в среднем 3,5 тыс. рублей за сутки. Таким образом, путешествие по маршруту из восьми городов на восемь дней обойдется в 28 тыс. рублей.

«Новогодние праздники — удачное время для экскурсионного туризма по России. Каникулы продлятся 11 дней, и этого вполне хватит для путешествия по нескольким городам «Золотого кольца». При этом цены на аренду здесь ниже, чем в других популярных локациях, таких как Москва, Санкт-Петербург или Казань», — отметила эксперт Циан.Аналитика Елена Бобровская (Лапшина).

Маршрут «Золотого кольца», включающий Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир, остается классическим направлением для внутреннего туризма, привлекая путешественников уникальной историей и культурой.

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