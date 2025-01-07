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Стоимость газа в Европе оказалась минимальной с декабря

ICE: цена на газ в Европе снизилась до минимума с конца декабря
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Dmitriy Yermishin/Shutterstock/FOTODOM

Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник снижалась до минимума с 31 декабря 2024 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, приведенных на площадке Investing.com.

Общее сокращение цены составило около 2%. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах рухнула до $517,5 за тысячу кубических метров или €48,31 за мегаватт-час.

Во вторник стало известно, что европейские страны закупили рекордное количество российского сжиженного природного газа, несмотря на призывы запретить его поставки.

Как написал Bloomberg, объемы проданного газа превысили те, которые Россия до 1 января поставляла через территорию Украины. Таким образом, отмечает агентство, несмотря на призывы к запрету таких поставок, страны Европы приобретают рекордное количество российского сверхохлажденного топлива.

Также Bloomberg написал, что Европа сжигает запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет.

Ранее был назван объем поставок газа по трубе и СПГ в Европу в 2024 году.

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