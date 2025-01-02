Тиражная комиссия и эксперты F.A.C.C.T. проконтролировали розыгрыш «Новогоднего миллиарда»

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» — главного лотерейного тиража года «Русского лото» — прошел под дополнительным контролем экспертов компании F.A.C.C.T. — российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями. Об этом сообщили распространители государственных лотерей «Столото».

Новогодний миллиард», как и другие лотерейные розыгрыши, прошел с учетом всех законодательно установленных мер контроля: со стороны независимой тиражной комиссии, ФНС России и независимой системы контроля, установленной у организатора лотереи «Русское лото» — Минспорта России. Контроль со стороны экспертов F.A.C.C.T. стал дополнительным методом проверки честности розыгрыша.

«Специалисты Лаборатории компьютерной криминалистики F.A.C.C.T. провели сверку базы проданных билетов с той базой, которая участвовала в розыгрыше 1604-го тиража «Русского лото», и удостоверились в отсутствии появления в ней дополнительных билетов как после окончания продаж, так и после проведения розыгрыша», — рассказал специалист по реагированию на инциденты и цифровой криминалистике F.A.C.C.T. Павел Зевахин.

Он подчеркнул, что по итогам проверки сотрудники компании подтвердили целостность базы билетов.

«Данные в базе до и после тиража абсолютно идентичны», — заявил Зевахин.

Параллельно контроль осуществляла тиражная комиссия, в состав которой вошли российский научный журналист, главный редактор журнала TechInsider Александр Грек, адвокат Кировской адвокатской палаты РФ, победитель «Новогоднего миллиарда»-2021 Андрей Кокорин и инженер-технолог, победитель 135410-го тиража лотереи «Рапидо Старт» Александр Пашковский.

Члены комиссии убедились, что выигрышная комбинация в ходе розыгрыша была сформирована случайным образом, а также подтвердили отсутствие нарушений в проведении розыгрыша. Свое решение тиражная комиссия зафиксировала в протоколе, признав розыгрыш состоявшимся.

«Нет сомнений в том, что победителей сегодня определил именно случай», — подчеркнул председатель тиражной комиссии Александр Грек.

Напомним, что при оплате лотерейного билета в фискальном накопителе контрольно-кассовой техники сохраняется информация о его продаже, которая впоследствии поступает в базу данных ФНС, также информация о проданном лотерейном билете поступает в независимую систему контроля, установленную у организатора лотереи — Минспорта РФ или Минфина РФ.

Одновременно данные о каждом проданном билете регистрируются в лотерейной системе учета проданных билетов. Из проданных билетов формируется так называемая база играющих билетов, то есть база проданных и участвующих в конкретном розыгрыше билетов.

Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» состоялся 1 января 2025 года в прямом эфире НТВ. В 1604-м тираже в качестве главного приза был разыгран 1 млрд рублей, а всего было разыграно 3 652 173 987 рублей – это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских лотерей. По предварительным данным, билет, выигравший 1 млрд рублей, был приобретен на сайте «Столото» с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области.