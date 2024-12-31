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Эксперт рассказал об изменении экономического развития Китая из-за пандемии COVID-19

Эксперт Цзайбан: COVID-19 исказил траекторию экономического развития Китая
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National Institute of Allergy and Infectious Diseases/Reuters

Пандемия COVID-19 значительно исказила экономическое развитие Китая, оказав глубокое влияние на общество, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Ван Цзайбан.

По словам эксперта, внезапный локдаун нарушил работу многих компаний и логистику, что привело к замедлению экономического роста.

С распространением пандемии возрос спрос на медицинские товары и предприятия начали работать на полную мощность. Внутренняя и международная торговля вскоре значительно восстановилась, однако изменения вызвали серьезные колебания в экономике.

Ван Цзайбан также отметил, что пандемия усилила давление на традиционные отрасли и ускорила их трансформацию, а новые сектора, такие как дистанционное образование и телемедицина, развивались. Это привело к цифровизации и улучшению качества продукции.

Тем не менее пандемия в сочетании с замедлением на рынке недвижимости и другими факторами ухудшила финансовое состояние, создав задолженности и растущую безработицу, особенно в сферах услуг, таких как общественное питание и туризм. В результате появились новые стратегии трудоустройства, например, удаленная работа.

Кроме того, пандемия способствовала улучшению системы общественного здравоохранения и повысила общественное сознание в вопросах здоровья и гигиены.

Он отметил, что пандемия выявила недостатки в управлении системой здравоохранения и улучшила готовность общества к кризисам.

«COVID-19 сильно повлиял на экономику и общество Китая. За пять лет Компартия и правительство помогли народу преодолеть трудности, и теперь мы видим начало восстановления. Следующие пять лет обещают устойчивый рост», — добавил он.

Ранее конгрессмены США обвинили Китай в происхождении COVID-19.

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