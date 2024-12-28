В Сбере объявили результаты инвестиционного чемпионата «Биржевая гонка»

В «Биржевой гонке» от Сбера победил инвестор с доходностью 693%

Победителем инвестиционного чемпионата Сбера «Биржевая гонка» стал участник, показавший доходность 693% за время проведения акции. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В Сбере отметили, что победитель инвестиционного чемпионата использовал рыночно-нейтральную стратегию, торговал фьючерсами на сырьевые товары, а также индексами на иностранные и локальные рынки. За время проведения акции инвестор увеличил свой портфель с 73 до 417 тыс. рублей. В общей сложности участник совершил 1256 сделок, преимущественно на срочном рынке.

В тройку лидеров попали также инвесторы из Челябинской области и Красноярского края, получившие доходность 492% и 222% соответственно.

Помимо основных победителей определились по 3 призера в каждой лиге и группе.

Так, победитель 1 лиги из Ульяновской области показал доходность 109%, лидер 2 лиги из Самарской области — доходность 133%, 3 лиги из Новосибирской области — 185%.

Чемпионат охватил все регионы России. В топ-20 общего рейтинга по доходности попали участники из Московской, Ростовской, Самарской областей и Краснодарского края.

После того, как Сбер запустил инвестиции для подростков, к гонке присоединились более 30 юных участников до 18 лет. Самым молодым победителем номинации стал двадцатидвухлетний москвич — его доходность превысила 30%. За время чемпионата он совершил почти 1500 сделок.

В номинации «Лучший старт» победил участник из Свердловской области, показавший доходность 75%. В номинации «Трейдер» лучшим стал инвестор из Самарской области с доходностью 120%. В категории «Первый срочный» (оценивались операции на срочном рынке) — участник из Самарской области с доходностью 82%.

Директор Управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова заявила, что «Биржевая гонка» способствует росту популярности инвестиций среди россиян.

«Инвестиции - это не только про заработок людей, но и про развитие компаний. Ключевая задача фондового рынка — развивать экономику через вложения частных инвесторов в реальный сектор», — сказала Кубезова.

В Сбере сообщили, что в инвестиционном чемпионате брокера Сбера приняли участие более 52 тыс. человек.

Каждый участник получит в подарок акцию Сбера, а свыше 3 тыс. инвесторов — денежные призы.