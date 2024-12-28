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Ветераны боевых действий смогут оформить электронный аналог удостоверения в Сбере

Ветераны боевых действий смогут получить Сберкарту ветерана
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Пресс-служба Сбера

В отделениях Сбера появилась возможность получить электронное удостоверение ветерана боевых действий (Сберкарта ветерана), сообщает пресс-служба Сбера.

Для оформления и получения Сберкарты ветерана понадобится паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в СВО.

Сберкарта ветерана выпускается на банковской карте. По нему можно получить денежное довольствие, а также федеральные и региональные соцвыплаты, скидки и льготы.

Кроме того, Сберкарту ветерана можно использовать в качестве обычной банковской карты.

Соглашение о партнерстве в проекте Сбер заключил с министерством обороны РФ.

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