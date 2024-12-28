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В Госдуму внесут законопроект о дополнительной выплате пожилым на покупку топлива

В Госдуму внесут проект о выплате в 10 тыс. рублей пожилым на покупку топлива
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M-Production/Shutterstock/FOTODOM

Группа депутатов внесет на рассмотрение Государственной думы законопроект о выплате в размере 10 тыс. рублей для пожилых российский граждан на покупку топлива для отопления квартир и домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии «Справедливая Россия - За правду».

Речь идет о россиянах старше 70 лет, проживающих в населенных пунктах, где нет центрального отопления.

Инициативой предлагается внести корректировки в закон «О государственной социальной помощи». Согласно документу, за обеспечением граждан такой выплатой могут проследить территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования России.

Депутаты предлагают наделить Министерство труда и социальной защиты РФ полномочиями вводить правила осуществления такой выплаты. Деньги предлагается брать из федерального бюджета, из тех средств, которые переводятся бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

По данным Росстата, каждая десятая семья в России вынуждена жить без достаточного тепла в своих домах и квартирах, а каждая пятнадцатая — согревает жилье с помощью печного отопления.

Ранее в Социальном фонде России рассказали о повышенной пенсии за январь 2025 года.

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