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Стало известно, сколько россияне потратят на новогодние подарки родным

ВТБ: более половины россиян потратят на подарки для родных до 10 тысяч рублей
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Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Более половины опрошенных россиян готовы потратить до 10 тыс. руб. на подарки для близких и друзей. Это следует из опроса, проведенного банком ВТБ. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Почти четверть опрошенных (24%) потратят на новогодние подарки от 10 до 20 тыс. руб. В Москве и Московской области больше доля планирующих истратить свыше 20 тыс. руб. (21% против 14% по России в целом). Не планируют ничего покупать 4% респондентов.

Расходы россиян на подарки родным и близким по сравнению с 2023 годом либо остались прежними (об этом заявили 32% опрошенных), либо незначительно выросли (31%). 9% респондентов заявили о значительном увеличении трат на новогодние подарки.

Почти половина опрошенных (42%) указали, что их главная цель при планировании расходов в новогодний период — уложиться в размер зарплаты. 35% респондентов отметили, что тщательно планируют бюджет на эти дни. Тогда как 22% признались, что тратят деньги в праздники спонтанно.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее россияне признались, будут ли дарить подарки коллегам.

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