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Россияне признались, будут ли дарить подарки коллегам

Почти каждый десятый опрошенный россиянин подарит коллегам подарки на Новый год

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Ostanina Anna/ShutterstockFOTODOM

Почти каждый десятый опрошенный россиянин — 9,6% — будет дарить подарки на Новый год коллегам. К таким выводам пришли аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman в ходе предпраздничного опроса. Результаты поступили в редакцию «Газеты.Ru».

75,8% респондентов не будут дарить подарки коллегам. Остальные 14,6% пока еще не определились с решением.

Среди тех, кто планирует поздравлять коллег, 72,4% готовы потратить на подарок сумму в пределах 1,5 тыс. рублей. 8,7% респондентов ориентируются на сумму от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. 5,1% потратят свыше 3 тыс. рублей. Остальные 13,8% не назвали конкретной суммы.

Общение с коллегами на новогодних праздниках поддерживают 25,6% опрошенных, а еще 7,3% видятся с ними для совместного времяпрепровождения. Остальные суммарно 67,1% не поддерживают никаких контактов с коллегами в это время или затруднились с ответом.

При этом поддержание общения с коллегами во время новогодних праздников и встречи с ними в большей степени характерны для молодых людей. Среди суммарно указавших эти варианты взаимодействия с коллегами (вышеуказанные 25,6% + 7,3%) более половины респондентов (63,8%) относятся к возрастной группе до 30 лет включительно.

Опрос проводился в период с 3 по 17 декабря 2024 года. В нем приняли участие 3 тыс. трудоустроенных респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России.

Ранее стало известно, сколько россиянам нужно денег на идеальный Новый год.

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