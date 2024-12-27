Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо, на сколько подорожают безалкогольные напитки с Нового года

«Ъ»: с нового года цены на безалкогольные напитки могут вырасти до 15%
close
Depositphotos

Цена безалкогольных напитков в России с 1 января начнет расти в диапазоне от 9% до 15%, написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения производителей.

Как пишет издание, сразу шесть компаний и дистрибуторов, включая «Черноголовку», «Сады Придонья» и «Боржоми» предупредили ретейлеров о повышении цен с 1 января. Причиной таких мер в компаниях назвали увеличение акцизов на сахаросодержащую продукцию и рост издержек, в том числе на упаковку, логистику и сырье, уточнил «Ъ».

Кроме того, «Мултон Партнерс» (в том числе производит сок под брендом «Добрый») повысит цены на свою продукцию минимум на 9,1%. Стоимость продукции «Рычал-су» вырастет на 15%. Руководство последней компании объяснило повышение стоимости (+ к указанным причинам) высокой инфляцией и ослаблением рубля.

Во второй половине декабря исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (ВАРПЭ) Александр Фомин заявил, что рыба и изготавливаемая из нее продукция подорожает с Нового года до 20%.

Ранее россиянам назвали продукты, которые резко подорожают к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами