Названо, на сколько подорожают безалкогольные напитки с Нового года

«Ъ»: с нового года цены на безалкогольные напитки могут вырасти до 15%

Цена безалкогольных напитков в России с 1 января начнет расти в диапазоне от 9% до 15%, написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения производителей.

Как пишет издание, сразу шесть компаний и дистрибуторов, включая «Черноголовку», «Сады Придонья» и «Боржоми» предупредили ретейлеров о повышении цен с 1 января. Причиной таких мер в компаниях назвали увеличение акцизов на сахаросодержащую продукцию и рост издержек, в том числе на упаковку, логистику и сырье, уточнил «Ъ».

Кроме того, «Мултон Партнерс» (в том числе производит сок под брендом «Добрый») повысит цены на свою продукцию минимум на 9,1%. Стоимость продукции «Рычал-су» вырастет на 15%. Руководство последней компании объяснило повышение стоимости (+ к указанным причинам) высокой инфляцией и ослаблением рубля.

Во второй половине декабря исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (ВАРПЭ) Александр Фомин заявил, что рыба и изготавливаемая из нее продукция подорожает с Нового года до 20%.

Ранее россиянам назвали продукты, которые резко подорожают к Новому году.