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Альфа-Банк оцифровал клиентский путь по факторингу

Альфа-Банк ускорил и упростил доступ клиентов к факторингу
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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк полностью оцифровал клиентский путь по факторингу, отказавшись от ручных операций и бумаги. Решение доступно пользователям цифровой факторинговой платформы, сообщает пресс-служба банка.

Это существенно ускорило и упростило доступ к факторингу — скорость принятия решений для клиентов, работающих с крупнейшими компаниями страны, сократилась до 1 рабочего дня.

Кроме того, банк модернизировал сервис электронного документооборота (ЭДО), благодаря чему можно подписывать любые документы, необходимые для факторингового обслуживания, без обращения к сторонним провайдерам.

Отмечается, что решение используется для подписания трехстороннего уведомления, одного из ключевых документов факторинговых сделок. Документ подписывается между банком, клиентом и его покупателем.

Теперь клиент банка может заполнить на цифровой платформе атрибуты поставки и сформировать документ, подписывая его электронной цифровой подписью (ЭЦП). После этого документ направляется на подписание в банк и покупателю.

«Мы понимаем, как ценно время для предпринимателей. Именно поэтому создаем технологичные решения, позволяющие за считанные минуты получить доступ к быстрому финансированию, полностью исключив необходимость посещения офиса банка», — отметил директор по факторингу Альфа-Банка Леонид Култыгин.

Помимо этого, банк улучшил возможности проактивного факторинга, благодаря которому клиенты получают финансирование без ожидания сверки данных по каждой поставке с покупателями. Так, появилась возможность сформировать реестр уступленных денежных требований всего за 2 клика из уже подтвержденных покупателем поставок.

В банке уточнили, что на текущий момент порядка 80% поставок, переданных на факторинг в Альфа-Банк, финансируются в онлайн-режиме.

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