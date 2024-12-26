На платформе «Цифровые активы» Сбера появились ЦФА на топливо

На платформе «Цифровые активы» Сбера появилась возможность приобрести цифровые финансовые активы (ЦФА) на дизельное топливо и бензин. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что котировки ЦФА определяются с учетом торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (АО «СПбМТСБ»). Так, цена одного ЦФА привязана к стоимости 1/10 тонны топлива.

В банке уточнили, что ЦФА выпускаются сроком на 5 месяцев. При этом инвесторы могут досрочно выйти из ЦФА вне зависимости от ликвидности на биржевых торгах. Заявки на приобретение можно подать на платформе до 21 февраля 2025 года. Продукты доступны квалифицированным инвесторам.

Как отметил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, нынешний выпуск стал совершенно новым опытом.

«Индексный ЦФА впервые привязан к стоимости нефтепродуктов на российском рынке. В целом, цифровые активы — отличный и перспективный инструмент для диверсификации инвестиционного портфеля. Думаю, этот выпуск станет еще одним шагом в развитии рынка ЦФА в нашей стране», — объяснил он.

В свою очередь, президент СПбМТСБ Игорь Артемьев (признан в РФ иностранным агентом) отметил, что размещаемые ЦФА формируются на основе данных СПбМТСБ по наиболее ликвидным биржевым товарам.

«Для биржи важно, как качество и достоверность данных, так и современность способов поставки ценовой и статистической информации, которые мы обеспечиваем через платформу SPX», — добавил он.