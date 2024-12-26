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ВТБ передал 2000 подарков школьникам приграничных территорий Курской области

Школьники приграничных территорий Курской области получили подарки к Новому году
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Фото предоставлено медиацентром Министерства образования и науки Курской области

ВТБ передал министерству образования и науки Курской области 2000 подарков для школьников приграничных территорий, находящихся на дистанционном обучении. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал управляющий банка ВТБ в Курской области Роман Мазуров, поддержка детей, их здоровья и образования является значимой частью социальной ответственности ВТБ. Он напомнил, что в прошлом году перед Новым годом в регионе прошла благотворительная акция «Я — молодец» в рамках банковской программы «Мир без слез».

«В этом году мы решили помочь школьникам приграничных территорий, сделав более удобным процесс дистанционного образования. Надеюсь, подарки от банка не только помогут ребятам успешно учиться, но и подарят ощущение праздника и новогоднее настроение», — добавил он.

В ВТБ напомнили, что в октябре этого года благотворительный фонд «ВТБ-Страна» закупил и отправил в Курск 2 600 планшетов для дистанционного обучения. К Новому году для детей собраны наборы с клавиатурами к планшетам, канцелярскими принадлежностями, игрушками, стикерами.

Отмечается, что наборы для первоклассников в 9 округах приграничных территорий передали начальники управлений образования Курской области. При этом школьникам вручили подарки в 10 пунктах временного размещения во время проведения новогодних елок.

«Мы выражаем искреннюю благодарность за проявленное внимание к нашим детям. В преддверии праздника очень важно порадовать ребят. Уверен, что подарки будут полезны для каждого», — подчеркнул врио министра образования и науки Курской области Виталий Рязанцев.

По его словам, клавиатуры для планшетов сделают комфортнее использование технических средств обучения. Он уточнил, что канцелярия всегда пригодится на уроках, несмотря на то, что дети находятся на дистанционном обучении.

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