Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, каких финансовых рисков опасаются в 2025 году

ВТБ: по мнению россиян, высокие ставки по вкладам спасут накопления от инфляции
close
Depositphotos

49% опрошенных россиян назвали инфляцию наиболее опасным финансовым риском в 2025 году. Такие результаты исследования представил банк ВТБ (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Подавляющее большинство респондентов считают, что высокие ставки по вкладам смогут спасти сбережения от инфляции в наступающем году.

Среди других наиболее опасных финансовых рисков, которые могут ожидать в 2025 году, участники исследования назвали неожиданные расходы (17%), геополитические риски (15%), колебание цен на активы (10%).

Также, согласно опросу, 37% россиян смогли достичь того или иного успеха в по части накоплений или превзойти свои финансовые цели на 2024 год. 40% опрошенных сообщили, что планируют откладывать в 2025 году чуть больше денег, чем в 2024. Свой нынешний уровень накоплений собираются поддерживать 33% респондентов. Гораздо больше, чем в этом году, намерены откладывать 8% россиян.

Сотрудники банка проводили опрос с 12 по 20 декабря. В исследовании приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее стало известно, что крупные российские банки понизили ставки по вкладам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами