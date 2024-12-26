Россияне рассказали, каких финансовых рисков опасаются в 2025 году

49% опрошенных россиян назвали инфляцию наиболее опасным финансовым риском в 2025 году. Такие результаты исследования представил банк ВТБ (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Подавляющее большинство респондентов считают, что высокие ставки по вкладам смогут спасти сбережения от инфляции в наступающем году.

Среди других наиболее опасных финансовых рисков, которые могут ожидать в 2025 году, участники исследования назвали неожиданные расходы (17%), геополитические риски (15%), колебание цен на активы (10%).

Также, согласно опросу, 37% россиян смогли достичь того или иного успеха в по части накоплений или превзойти свои финансовые цели на 2024 год. 40% опрошенных сообщили, что планируют откладывать в 2025 году чуть больше денег, чем в 2024. Свой нынешний уровень накоплений собираются поддерживать 33% респондентов. Гораздо больше, чем в этом году, намерены откладывать 8% россиян.

Сотрудники банка проводили опрос с 12 по 20 декабря. В исследовании приняли участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее стало известно, что крупные российские банки понизили ставки по вкладам.