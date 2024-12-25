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«Самолет» пожаловался в Генпрокуратуру на «потребительский экстремизм»

Интерфакс: «Самолет» пожаловался в ГП РФ на «потребительский экстремизм»
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novostroy.su

Строительный девелопер «Самолет» обратился в Генеральную прокуратуру России с жалобами на «потребительский экстремизм». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам застройщика, покупатели квартир в массовом порядке взыскивают с него средства в связи с некачественной, по их мнению, постройкой и отделкой жилья.

«Самолет» утверждает, что к искам покупателей склоняют недобросовестные юридические фирмы, которые поставили этот процесс на поток. Отмечается, что на 15 юристов приходится 70% текущих судебных дел по этим вопросам.

Источник рассказал, что больше всего судебных исков фиксирует девелопер в Москве и Подмосковье. Там число дольщиков, обратившихся в суды, выросло с 13% до 50-55%.

До этого эксперты консалтинговой компании KEY CAPITAL совместно с порталом ЕРЗ.РФ провели опрос среди региональных застройщиков, чтобы выяснить, какие проблемы сегодня наиболее остро стоят перед отраслью. Результаты показали существенный рост обеспокоенности увеличением себестоимости строительства: эту проблему ставили в приоритет в сентябре 69,9% опрошенных. Также значительно усилилась тревога за макроэкономическую нестабильность и долгосрочное планирование.

Ранее сообщалось, что строительство домов в России может подорожать из-за «потребительского экстремизма».

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