В России стали закрываться студии маникюра

В России в результате нескольких негативных факторов стали закрываться студии маникюра. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Одной из причин стал рост цен на профессиональный маникюр — за год услуга подорожала на 12%, превысив 2,5 тысячи рублей за один визит к мастеру, отмечает издание. Кроме того, появился тренд на так называемый «голый маникюр»: женщины заказывают лаки и самостоятельно покрывают ногти.

Также сказывается дефицит квалифицированных мастеров. В результате их отсутствия многие предприниматели не решаются открывать маникюрные салоны, рассказали изданию участники рынка.

Член Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Игорь Стоянов сообщил, что на сегменте бьюти-услуг отразилась и ключевая ставка Банка России. По его словам, в салоны деньги со вкладов вернутся не раньше марта следующего года, и многие маникюрные студии такой длительной паузы не переживут.

По оценке Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, в настоящее время в стране работают порядка 20 тысяч маникюрных салонов, мастеров ногтевого сервиса насчитывается около 350 тысяч.

Обнародованное летом исследование Профи показало, что женщины в России тратят на уход за собой в среднем 16 тысяч рублей в месяц. Маникюр обходится в среднем в 1,7 тысячи рублей, педикюр — в 1 тысячу рублей. Услуга окрашивания бровей стоит порядка 1,5 тысячи рублей. Средняя цена за наращивание ресниц составляет 2 тысячи рублей, говорится в исследовании.

Ранее эксперт предупредил, что половина средств на косметическом рынке России — это паль.