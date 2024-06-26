Стало известно, сколько россиянки тратят на красоту

Женщины в России тратят на уход за собой в среднем 16 тыс. рублей в месяц, показало исследование Профи. Об этом пишет «Лента.ру».

Маникюр обходится в среднем в 1,7 тыс. рублей, педикюр — в 1 тыс. рублей. Услуга окрашивания бровей стоит порядка 1,5 тыс. рублей. Средняя цена за наращивание ресниц составляет 2 тыс. рублей.

Среди других трат на красоту: абонемент в спортзал (от 3 тыс. рублей), массаж (от 3,5 тыс. рублей), нутрициология (от 5 тыс. рублей), лазерная эпиляция (от 3,5 тыс. рублей за сеанс).

Популярностью также пользуются такие специализированные услуги, как увеличение губ (от 10 тыс. рублей), лечение кожи (от 15 тыс. рублей).

До этого в России оценили затраты на свадьбу в 2024 году. Организация празднования обойдется в среднем в 300-500 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на развлечения.