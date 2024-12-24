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В Минсельхозе объяснили повышение утильсбора

Минсельхоз: повышение утильсбора на сельхозтехнику позволит развивать отрасль
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Повышение утильсбора на сельскохозяйственную технику позволит развивать отрасль и развивать отечественное машиностроение. Об этом ТАСС заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

Замминистра пояснил, что Минсельхоз совместно с Минпромторгом будут работать над тем, чтобы не допускать ежегодного повышения уровня цен на отечественную сельскохотехнику выше, чем

«Кроме этого, ФАС России начиная с 2025 года будет осуществлять мониторинг цен на сельскохозяйственную технику не только у заводов-изготовителей, но и у дилеров, реализующих сельскохозяйственную технику», — заявил Разин.

Вместе с этим интерес россиян к покупке новых автомобилей увеличился более чем на треть осенью 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

11 декабря независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов заявил, что спрос на новые автомобили в России в начале 2025 года может снизиться на 10–20%, а цены вырастут на 10–15%.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

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