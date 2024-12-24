Т-Банк и МГУ будут сотрудничать в области образования, науки и подготовки кадров

Т-Банк и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки кадров. Об этом сообщают в банке.

Документ подписали глава Т-Банка Станислав Близнюк и ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. Расширенное партнерство предполагает взаимное обогащение опытом и экспертизой, систематическое повышение качества образования и глубины проводимых научных исследований.

Так, стороны создадут совместную аспирантуру на базе МГУ. Т-Банк будет предоставлять актуальные задачи бизнеса для написания научных диссертаций, а также оказывать финансовую поддержку аспирантам. Кроме научного трека, партнерство предполагает развитие еще нескольких направлений.

Как отметил Близнюк, важными направлениями для Т-Банка являются популяризация науки, улучшение образовательного процесса и подготовка высококвалифицированных специалистов. Он уверен, что партнерство с ведущими научными учреждениями и университетами страны, включая МГУ, позволит банку сформировать уникальные условия для студентов и обеспечить их качественную подготовку.

«Нашей миссией является создание и развитие студенческого, научного и профессионального сообществ нового типа. Мы много инвестируем в это, уже более 70 тысяч школьников и студентов прошли наши бесплатные образовательные программы», — сказал он.

Близнюк рассказал, что банк открыл Центральный университет, развивает олимпиадное движение, запустил бесплатный математический тренажер «Число Т», провел Всероссийский математический диктант и продолжает масштабировать образовательную деятельность.

«Такой подход позволит совершить квантовый скачок в области технологий и экономике страны», — добавил он.

В свою очередь, Садовничий назвал соглашение с Т-Банком новым витком взаимодействия с механико-математическим факультетом в области совместных научных исследований.

«Наше сотрудничество даст возможность учредить новые корпоративные стипендии аспирантам, поддержать секции конференции «Ломоносов» и студенческую олимпиаду по дискретной математике», - -сказал он.

Ректор МГУ отметил, что рассчитывает на участие банка в развитии не только естественно-научных, но и экономических, управленческих факультетов, продолжение сотрудничества в организации стажировок и практик вуза.