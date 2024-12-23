Россиянам рассказали, как выгодно продать квартиру в 2025 году

Чтобы выгодно продать квартиру в 2025 году, нужно дождаться «своего» покупателя. Об этом «Газете.Ru» сказал коммерческий директор Яндекс Недвижимость Евгений Белокуров.

«Цены на квартиры снижаются. Растут дисконты из-за падения спроса покупателей. Чтобы выгодно продать квартиру в 2025 году, надо дождаться «своего» покупателя. В конце осени 2024 года количество квартир, собственники которых стали предлагать скидки, заметно увеличилось в некоторых городах-миллионниках. По этому показателю лидером среди российских мегаполисов стал Челябинск, где за год количество предложений со скидками стало появляться чаще на 17,4%. На втором месте оказалась Пермь, где доля объявлений со скидками выросла на 11,7%, на третьем — Омск, где количество объявлений с дисконтами увеличилось на 11,3%. Тенденция связана с ростом ключевой ставки», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в выигрышном положении также окажутся россияне, которые приобретали квартиры давно, по более выгодным ипотечным ставкам или за наличные деньги. Белокуров сказал, что если у человека при таком сценарии есть готовая стратегия под освободившиеся деньги, продажа может стать выгодной тактикой в перспективе полугода-года. Так, сейчас банки предлагают достаточно высокие проценты по вкладам (до 24%. — «Газета.Ru»). Тем, кто готов ждать начала цикла снижения ставок по ипотеке и роста спроса на жилье, есть смысл задуматься о продаже недвижимости уже во второй половине 2025 года, посоветовал эксперт.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, по итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках увеличилась на 6,1% и достигла отметки в 135 тыс. рублей за кв. м. При этом темпы годового роста по сравнению с 2023 годом сократились на 5,7 процентных пункта. За предыдущий период (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) годовое увеличение стоимости составляло 11,8%.

Сокращение темпов годового роста в 2024 году Белокуров объяснил в том числе большей готовностью собственников снижать цену в объявлении о продаже, чтобы быстрее реализовать объект.

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