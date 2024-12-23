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В ЦБ рассказали, как не стать жертвой мошенников

ЦБ дал советы, как не быть обманутым мошенниками
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Банке России утверждают, что не существует никаких «защищенных» или «безопасных» счетов, а сотрудники Центробанка никогда не осуществляют звонки физическим лицам или не рассылают копии своих удостоверений и приказов. Все попытки осуществления подобных действий исходят только от мошенников, говорится на сайте ЦБ.

ЦБ призывает граждан не поддаваться на хитрости злоумышленников под предлогом обращения от Центробанка, так как это может привести к потере ваших средств.

Кроме того, в ЦБ предложили несколько рекомендаций для защиты от телефонных мошенников. Прежде всего, если поступает звонок с незнакомого номера и затрагиваются финансовые темы, лучше сразу положить трубку. Также важно никогда не разглашать свои личные и финансовые данные, включая коды из SMS или push-уведомлений. Не стоит переходить по ссылкам из подозрительных электронных писем, в которых предлагается участвовать в опросах или конкурсах.

Центробанк также рекомендует использовать отдельную карту для интернет-покупок, не прибегая к зарплатной карте для этих целей. Установление дополнительного способа защиты для доступа к аккаунтам также является хорошей практикой.

«Для предотвращения взлома вашего аккаунта помимо логина и пароля используйте подтверждение в виде кода из SMS при входе в личный кабинет», — добавили в ЦБ.

Ранее в России раскрыли схему мошенников по принуждению граждан к поджогам.

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