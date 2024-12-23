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На российском маркетплейсе появилась витрина товаров «Сделано в Удмуртии»

Предприниматели из региона получат дополнительное продвижение на Ozon
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Ozon запустил новую региональную витрину товаров в рамках проекта «Сделано в России», сообщает пресс-служба маркетплейса. В настоящий момент в разделе представлено более 1500 товаров из Удмуртии. Ассортимент будет постоянно расширяться.

С помощью новой витрины предприниматели из республики смогут получить дополнительное продвижение своей продукции на Ozon, а покупатели — поддержать местных производителей.

Министр экономики Удмуртии Анна Слугина выразила уверенность в том, что витрина «Сделано в Удмуртии» станет еще одним шагом в онлайн продвижении продукции удмуртских производителей по всей России.

«Это популярная у предпринимателей и востребованная у покупателей ниша, поэтому мы стараемся помочь нашим МСП максимально быстро и просто зайти на электронные площадки. Поддержку оказывают специалисты центра «Мой бизнес» Корпорации развития. С 2021 года с нашей помощью почти 300 предпринимателей представили свою продукцию на российских маркетплейсах. Помимо этого, мы помогаем им с настройкой аккаунта, аналитикой, разработкой фирменного стиля, созданием и наполнением карточек и многим другим», — заявила глава ведомства.

Как отметил руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев, проект «Сделано в России» помогает региональным производителям повышать узнаваемость своей продукции на федеральном уровне.

«Цифры показывают, что проект интересен местным предпринимателям: за 11 месяцев этого года их количество на нашей площадке увеличилось почти в 4 раза», — сказал Васильев.

В Ozon добавили, что разместить свои товары на витрине смогут предприниматели, производящие товары на территории республики. Для этого им нужно отправить заявку в Корпорацию развития Удмуртской Республики.

Напомним, что Ozon запустил проект «Сделано в России» в 2022 году при поддержке региональных властей. На сегодняшний день на маркетплейсе представлены товары из 21 региона России.

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