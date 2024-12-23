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В России назвали причину падения спроса на цемент

«Ъ»: потребление цемента в России в последние месяцы начало падать из-за строек
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Кирилл Брага/РИА Новости

Объем потребления цемента в России по итогам 2024 года увеличится на 2%, до 66 млн тонн, но это произойдет за счет результата первого полугодия, так как во втором выпуск начал падать, пишет газета «Коммесантъ» со ссылкой на данные «Союзцемента».

Как отметили в союзе, в ноябре сокращение объема потребления цемента сократилось на 3,3%, при этом негативная динамика наблюдалась даже в традиционно пиковые для отрасли летние месяцы. Сложившуюся ситуацию связывают с нехваткой строек — крупные инфраструктурные проекты завершены, а смены им пока нет.

В «Цементуме» также предположили, что на ситуацию влияет и ограниченная пропускная способность железных дорог, то есть дефицит составов и невозможность отгрузить товар в срок.

На прошлой неделе управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что 2024 год стал годом окончания ипотечного бума на рынке столичных новостроек. В ноябре доля сделок по покупке квартир в ипотеку составила 48%, тогда как в декабре 2023 года — 80%.

Ранее россиянам рассказали, как выгодно продать квартиру в 2025 году.

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