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Спрос москвичей на ипотеку рухнул почти вдвое

«Метриум»: доля ипотечных сделок в Старой Москве за год сократилась почти вдвое
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

2024 год стал годом окончания ипотечного бума на рынке столичных новостроек. В ноябре доля сделок по покупке квартир в ипотеку составила 48%, тогда как в декабре 2023 года — 80%, сказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он уточнил, что в июне 2024 года (последний месяц действия льготной ипотеки под 8% в России) доля сделок по покупке жилья в кредит была на уровне 77%.

«Доля ипотечных сделок в Старой Москве за год сократилась почти вдвое. На рынке массовых новостроек доля ипотеки снизилась с 88% в декабре 2023 года до 86% в июне и 65% в ноябре 2024 года. Наиболее заметное снижение доли ипотеки произошло на рынке бизнес-класса: доля ипотечных сделок в ноябре составила 38% против 74% в июне и 76% в декабре 2023 года. В премиум-классе показатель сократился до 16% против 51% в июне и 57% в декабре 2023 года», — отметил Сырцов.

С 1 июля в России завершилось действие основной программы льготной ипотеки под 8%, а также IT-ипотеки в Москве, ставки по рыночным кредитам значительно выросли (до 25-30%. — «Газета.Ru»). По словам Сырцова, в результате клиенты активно переориентируются с дорогих кредитов на рассрочки.

Ранее квартиры бизнес-класса в Москве стали меньше.

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