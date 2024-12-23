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Российская компания попросила перенести сроки поставок дронов по госзаказу

Компания «Геоскан» попросила перенести сроки поставок БПЛА по госзаказу
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Depositphotos

Компания «Геоскан» попросила о переносе сроков сдачи поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках гражданского госзаказа. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» («Ъ») заявил гендиректор производителя Алексей Юрецкий.

«Геоскан» обещал поставить БПЛА в рамках национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. Компания заключила 114 договоров поставок с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Доля компании в общем объеме госзаказа на 2024 год составляет около 2,4 млрд рублей из 6 млрд рублей.

По словам Юрецкого, задержка с поставками дронов во многом объясняется поздним получением статуса единого заказчика ГТЛК. Затем стороны решали проблему с открытием казначейских счетов в регионах, и она была улажена к осени. Сейчас профильные министерства должны проработать механизм переноса бюджетных затрат региональных получателей беспилотников на 2025 год. Юрецкий отметил, что «Геоскан» рассчитывает выполнить свои обязательства в начале следующего года. Он подчеркнул, что все поставки техники для министерства просвещения удалось обеспечить полностью.

17 декабря сообщалось, что в следующем году в России начнут испытывать систему идентификации гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в для исследований в Арктике будут использовать беспилотные вертолеты.

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