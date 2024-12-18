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В Москве подешевели квартиры

«Метриум»: квартиры массового сегмента в Москве подешевели на 4% в июле — ноябре

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Рост цен на новостройки в Москве в основном пришелся на первое полугодие 2024 года. С июля по ноябрь цены стабилизировались почти во всех сегментах, за исключением премиального и элитного, сказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В массовом сегменте средневзвешенная цена квадратного метра в ноябре составила 332 тыс. рублей против 327 тыс. рублей в декабре 2023 года. В июне цены достигли 346 тыс. рублей, а затем к ноябрю снизились до 332 тыс. рублей. Таким образом, за 11 месяцев цены на массовые новостройки выросли на 1%, а во втором полугодии — снизились почти на 4%.

В бизнес-классе средневзвешенная цена квадратного метра в ноябре составила 463 тыс. рублей против 440 тыс. рублей в декабре 2023 года (рост на 5%). Однако с июня этот показатель не менялся, оставаясь на уровне 463 тыс. рублей. Цены на новостройки бизнес-класса не растут уже полгода.

В премиум-классе средневзвешенная цена квадратного метра достигла 748 тыс. рублей в ноябре, что на 14% больше, чем в декабре 2023 года (655 тыс. рублей). После июня темпы роста цен заметно снизились — всего на 2%.

В элитном сегменте средневзвешенная цена квадратного метра в 2024 году впервые превысила 2 млн рублей. По результатам ноября этот показатель составил 2,14 млн рублей против 1,88 млн рублей в декабре 2023 года (+13,8%).

«В 2024 году средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке «старой» Москвы впервые превысила 600 тыс. рублей. С начала года показатель вырос на 15,5%. Однако результат достигнут исключительно за счет взлета премиального и элитного сегмента, где существенно выросли продажи и стартовали новые дорогие проекты. Массовый и бизнес-сегменты с июля 2024 года находятся в стагнации. На фоне оттока клиентов девелоперам приходится корректировать цены, в основном с помощью скидок до 35%», — подытожил Сырцов.

Самый заметный рост цены квадратного метра на рынке новостроек Москвы в 2024 году зафиксирован в Центральном административном округе. Средневзвешенная цена квадратного метра здесь достигла 1,6 млн рублей, тогда как в декабре 2023 года составляла 1,3 млн рублей (рост на 25%). На втором месте по темпам роста оказался Западный административный округ, где средневзвешенная цена квадратного метра увеличилась с 489 тыс. до 567 тыс. рублей (+16%). Далее следует Северо-Западный административный округ (рост на 13%, с 455 тыс. до 515 тыс. рублей). Самый низкий рост цен — в Юго-Западном административном округе, где средняя стоимость квадратного метра не изменилась, оставшись на уровне 407 тыс. рублей.

Исследование было проведено в декабре.

Ранее сообщалось, что в Москве стало меньше дешевых квартир.

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