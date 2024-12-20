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Завершился первый образовательный курс для студентов по цифровым финансовым активам

Первые выпускники курса по ЦФА Альфа-Банка и Финуниверситета защитили проекты
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Пресс-служба Альфа-Банка

Завершился первый образовательный курс для студентов по цифровым финансовым активам (ЦФА), организованный платформой Альфа-Банка А-Токен и Центром студенческого дополнительного образования Финансового университета StudUp. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

На курс «Цифровые финансовые активы как нашумевший тренд: что и как токенизировать» было подано более 800 заявок. В результате свои уникальные продукты представили 59 команд, из них 11 проектов вышли в финал.

Студенты изучили рынок цифровых финансовых активов под руководством экспертов рынка ЦФА.

Преподаватели поделились своими знаниями о ключевых аспектах рынка, включая инфраструктуру, роль различных типов инвесторов, юридическую и налоговую базу, а также актуальные тренды на примере практических кейсов.

Финальная защита проектов прошла в атмосфере конкуренции и креативности, где команды представили свои решения. Авторы лучших проектов получат возможность стать частью команды Альфа-Банка и начать карьеру в области цифровых финансов.

Директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон рассказал, что студенты продемонстрировали не только глубокое понимание материала, но и высочайший уровень проработки своих проектов.

«Разработанные ими продукты ЦФА оказались не просто теоретическими упражнениями, а жизнеспособными решениями, готовыми к выходу на рынок. Мы в очередной раз убедились, как важен человеческий потенциал для развития инноваций. Мы, как лидер рынка ЦФА, будем и дальше уделять внимание просвещению потенциальных участников отрасли», — заявил Денис Додон.

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