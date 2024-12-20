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Самые продвинутые бухгалтеры России получили премию Альфа-Банка

Бухгалтеров наградили премией Альфа-Банка за использование digital-технологий
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Пресс-служба Альфа-Банка

Бухгалтерам из разных компаний и регионов России, активно использующих digital-технологии в работе с финансовыми данными, вручили премию Альфа-Банка «Цифровой лидер». Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В банке отметили, что цифровые сервисы меняют привычный подход к финучету в компаниях, добавив, что тренд продолжит развитие в 2025 году.

Организаторы премии рассказали, что каждая компания может настроить онлайн-банк Альфа-Бизнес под конкретного пользователя — от бухгалтера в филиале до главбуха корпорации, создав персональные роли с нужным функционалом и правами доступа. В банке уточнили, что уже сейчас пользователи создали более 400 уникальных ролей.

Также в компании отметили, что с таблицами стало легче работать, уточнив, что 30% информации в любом онлайн-банке — это таблицы, и бухгалтеры проводят в них сотни часов.

В Альфа-Бизнес любой параметр таблиц можно изменить, как удобно. А еще с большими массивами данных комфортно работать даже с мобильных устройств, добавили в банке.

Для холдингов в Альфа-Бизнес есть режим с масштабированием. Главному бухгалтеру больше не нужно переключаться между юрлицами и повторять одни и те же действия. Можно группировать компании по нужному признаку или смотреть картину по всему бизнесу в целом.

Руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка Сергей Паршиков рассказал, что, выбирая победителя, эксперты банка не смотрели на обороты или количество платежей — это было бы несправедливо.

«Победителями стали те, кто использует наши сервисы при любой возможности: и в офисе, и на ходу через мобильное приложение. Я невероятно горжусь нашей омниканальностью, которая стала реальностью благодаря переходу на единую платформу. Более 20% наших корпоративных клиентов работает только через наше мобильное приложение — это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении», — заявил Сергей Паршиков.

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