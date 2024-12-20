Российский банк изменил подход к тарификации переводов в иностранной валюте

ОТП Банк пересмотрел систему тарифов для переводов платежей в иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте банка. Изменения вступят в силу с 26 декабря.

Так, в кредитной организации привели комиссию за переводы в евро для клиентов корпоративного и малого бизнеса к среднерыночным значениям. Теперь она составит 0,6% от суммы транзакции. При этом минимальная комиссия составит 150 €, а максимальная — 750€.

Кроме того, плата за перевод в других иностранных валютах, установлена в размере 0,3% от суммы транзакции. Так, минимальная комиссия составит 100$, а максимальная — 400$. Комиссия за перевод китайского юаня остается без изменений.

Подобные изменения внесены и в пакеты услуг для клиентов малого бизнеса.

«Размер валютного перевода в евро в среднем по рынку сегодня составляет примерно 40 тыс. евро, соответственно, подобные изменения не коснутся 85% клиентов. По факту рыночная комиссия для юр. лиц с учетом объемов переводов в евро сегодня составляет примерно 2-2,5%», — рассказал гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Клиенты малого бизнеса сохранят возможность совершать переводы в иностранной валюте по сниженным тарифам при поддержании среднедневного остатка по счетам в рублях. Тариф за постановку и снятие с учета контракта для клиентов корпоративного бизнеса изменится незначительно. Стоимость услуги для малого бизнеса сохраняется на прежнем уровне», — добавил Самиев.