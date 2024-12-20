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ДОМ.РФ поможет с экспортом строительной экспертизы в Узбекистан

Власти Узбекистана заявили о заинтересованности в экспорте цифровых продуктов
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Shutterstock

ДОМ.РФ заявил о запуске совместного с властями и застройщиками Узбекистана пилотного проекта по применению эскроу-счетов после визита представителей госкомпании в страну 19-20 декабря.

В рамках поездки специалисты ДОМ.РФ посетили открытие пилотного центра «Точка притяжения» на базе технопарка Inno в Ташкенте и провели встречи с застройщиками, представителями Минстроя и Минцифры Узбекистана.

Как рассказала директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая, госкомпания выступает драйвером основных изменений российского строительного сектора.

«Наша экспертиза способна помочь республике совершить качественный скачок в стройке. По итогам визита мы зафиксировали интерес коллег к экспорту наших решений», — сказала она.

Пилотный проект по применению эскроу-счетов в Узбекистане планируют реализовать в Сергелийском районе Ташкента.

По словам и.о. генерального директора «ДОМ.РФ Технологии» Александра Лукьянова, власти и застройщики Узбекистана проявляют большой интерес к разработке цифровых сервисов.

«Одно из потенциальных направлений – тиражирование опыта ДОМ.РФ в технологиях информационного моделирования и внедрение в деятельность девелоперов Узбекистана решения «Цифровой контроль строительства» для работы с ТИМ-моделями», — сказал он.

Напомним, «Цифровой контроль строительства» (ЦКС) — это программное обеспечение, созданное ДОМ.РФ для управления строительными проектами, работы с документами и информационными моделями. С его помощью застройщик получает более качественные исходные данные об объекте строительства.

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