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«Роснефть» стала лидером фондового рынка России

Акции «Роснефти» на Московской бирже достигли исторического максимума
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Акции «Роснефти» на Московской бирже выросли до 505,1 рубля за бумагу, что увеличило капитализацию компании до 5,35 трлн рублей и сделало ее лидером фондового рынка России. Об этом сообщает ТАСС.

За последний месяц акции нефтяной компании прибавили около 12,4%, а в четверг к 20:50 по московскому времени выросли еще на 3,57%.

«Роснефть» традиционно входит в пятерку лидеров по капитализации на российском фондовом рынке.

В инвестиционной стратегии Альфа-Банка на 2025 год отмечается, что, «будучи единственной историей роста на российском нефтяном рынке с понятными перспективами ввода новых мощностей», «Роснефть» остается одной из наиболее привлекательных инвестиционных идей в секторе на горизонте следующего года.

В отчете также говорится, что поддержка государства в вопросах фискальной политики (в т.ч. налоговый вычет) и прямое участие компании в межправительственных соглашениях создает предпосылки для опережающего роста акций «Роснефти».

«Компания продолжает демонстрировать выдающуюся операционную эффективность за счет снижения удельных расходов и наращивания добычи на высокомаржинальных проектах. Это позволило компании обеспечить устойчивость рентабельности по EBITDA (30% за 9 месяцев 2024 года), которая может достичь 35% по мере восстановления цен на нефть и ввода новых проектов», — отмечается в документе.

Аналитики Альфа-Банка полагают, что «Восток Ойл» может стать одним из немногих флагманских проектов, запуск которых состоится в 2025 года.

«До конца первого полугодия 2025 года к началу коммерческой добычи готовятся месторождения Пайяхское, Ичеминское и Байкаловское, что вкупе с ростом добычи газа (более 1,5 млн б.н.э./сутки) может стать ключевым драйвером развития бизнеса в 2025-2026 годах», — сообщается в документе.

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