В Сбере отметили пользу работы с искусственным интеллектом для человека

Происходящие в текущий момент процессы в области искусственного интеллекта (ИИ) являются только началом. Об этом в интервью «Синьхуа» рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он предположил, что на горизонте нескольких лет начнут появляться совместные команды, в которых реальные люди будут взаимодействовать с ИИ-помощниками и ИИ-ассистентами.

При этом Ведяхин подчеркнул, что это может быть очень полезным, так как почти треть нагрузки на человека ИИ забирает на себя.

«Ну и, конечно, ИИ должен быть еще более эмпатичным, еще больше чувствовать человека, чтобы помогать ему и работать с ним вместе», — приводятся его слова.

Также первый зампред правления банка отметил, что среди перспективных направлений развития ИИ выделяет внедрение рекомендательных систем и робототехники.

Ведяхин считает, что в этих направлениях Китай также демонстрирует огромный прогресс. Он уточнил, что топ-менеджменту Сбера рекомендована к прочтению китайская фантастика.

«Мы считаем, что в области фантастики и такой способности заглянуть в будущее, у Китая сейчас реально очень крутые произведения. Поэтому топ-менеджменту давали рекомендации прочесть книги китайских фантастов», — добавил он.