Розничные магазины обвинили маркетплейсы в дискриминации

Представители розничных магазинов обвинили маркетплейсы в дискриминации, пишет интернет-издание РБК, которое поговорило с участниками рынка.

В частности, руководители розничных магазинов утверждают, что интернет-магазины отдают приоритет продвижению собственных торговых марок, необоснованно завышают цены, способствуют распространению контрафакта.

Участники традиционной розницы подготовили предложения для дополнения к готовящемуся проекту закона «О платформенной экономике», который должен будет регулировать деятельность интернет-площадок. В том числе предлагают заставить маркетплейсы раскрывать алгоритмы ценообразования, наделить региональные власти полномочиями устанавливать максимальное число таких точек в регионе.

На этой неделе эксперт Docs.Seller Марина Бабич заявила, что постоянные распродажи стали привычным явлением для онлайн-покупателей. Вместе с этим скидки приносят не только возможную выгоду для покупателей, но и вредят малому и среднему бизнесу.

Ранее россиянам объяснили, как отличить реальную скидку на маркетплейсе от маркетингового трюка.