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Эксперт заявила, что строительный бизнес столкнулся с сильнейшим дефицитом кадров

Эксперт Парикова заявила, что 85% компаний в индустрии не хватает строителей

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Илья Питалев/РИА Новости

До 85% компаний, связанных со строительным бизнесом, испытывают дефицит кадров. Об этом «Интерфаксу» заявила директор по развитию Ассоциации «Национальное объединение строителей» Елена Парикова.

На данный момент, как уточняет Парикова, индустрии сильнее всего не хватает строителей и руководителей среднего звена. Также отмечен серьезный дефицит образованных специалистов — лишь каждый пятый студент колледжа или техникума остается в индустрии через три года.

«Это катастрофически мало», — пояснила Парикова.

Также глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров заявил, что находящийся в дефиците квалифицированных работников российский рынок труда разбалансирован, поскольку за счет налогового регулирования сфера услуг развивается опережающими темпами.

Он пояснил, что в данный момент в России не хватает до 500 тыс. учителей, зарплаты которых невысоки, зато курьеры получают очень высокие зарплаты.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России в 2024 году.

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