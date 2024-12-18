Агентство по страхованию вкладов запустит возмещение страховки через СБП

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и Национальная система платежных карт (НСПК) намерены расширить каналы выплат страхового возмещения для вкладчиков банков с отозванной лицензией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора АСВ Андрея Мельникова.

»С Банком России и с НСПК мы хотим запустить пятый способ получения страховки — через систему быстрых платежей», — сказал Мельников в ходе конференции «Банковское право России».

В конце ноября генеральный директор АСВ Андрей Мельников заявил, что темпы роста вложений россиян во вклады в 2023 и 2024 годах стали самыми высокими за последние 14 лет. Кроме того, россияне стали активнее страховать свои депозиты. Согласно прогнозам, к концу декабря общий рост подлежащих страхованию вкладов, включая средства ИП, юрлиц и счета эскроу, составит 27% и достигнет 76 трлн рублей.

Ранее Банк России зафиксировал рост популярности СБП.