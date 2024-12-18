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Россия стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз

РИА Новости: Россия в октябре стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз

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Shutterstock

Россия в октябре текущего года в очередной раз стала вторым основным поставщиком газа в Европейский союз, уступив лидерство Алжиру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В сентябре Россия впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа ЕС, поставив этого топлива на €1,4 млрд и заняв 23,7% от импорта. Однако к октябрю поставки российского газа уменьшились на 6%, до €1,3 млрд. В результате этого РФ стала второй по поставкам газа в страны объединения с долей в 21,2%.

Алжир поставил в Евросоюз топлива на €1,3 млрд (21,6%) против €1,1 млрд в сентябре.

Еще одним крупным поставщиком газа в ЕС стали США, поставившие этого топлива на €1,2 млрд, что на 19% больше по сравнению с сентябрем.

Норвегия в октябре сократила поставки на 20%, до €777,4 млн. Азербайджан, в свою очередь, нарастил продажи на 8%, до €431,3 млн.

В общей сложности Европейский союз в октябре закупил газа на €6,15 млрд, что на 5% больше сентябрьского уровня и на 18% меньше октября 2023 года.

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