В России подорожали шубы

В ноябре 2024 года средняя цена норковой шубы в российских магазинах составила 134,3 тыс. рублей (+5% к ноябрю 2023-го). Об этом говорится в исследовании редакции «Т-Ж» (есть у «Газеты.Ru»).

Изделия из овчины подорожали в среднем до 54,2 тыс. рублей, на 11,3% к ноябрю прошлого года. Сильнее всего выросла цена на мех песца или лисицы — на 23%, до 87,8 тыс. рублей. А вот шубы из нутрии даже подешевели за год на 6,5%, и в среднем они теперь стоят 56,6 тыс. рублей в среднем.

В исследовании отмечается, что зимой норковые шубы дорожают по сравнению с летом на 25—30%, а изделия из овчины — на 40—70%.

«Цены почти на все шубы выросли за год. Самые популярные меховые изделия — это шубы из норки и овчины. Изделия из этих видов меха в сумме составляют более 92% всех продаж ежегодно. Намного реже покупают шубы из лисицы, песца, нутрии, енота, кролика, зайца. Чаще всего покупают изделия из овчины: за 11 месяцев 2024 года их доля в структуре продаж по России — 57%. Однако в летние месяцы на первое место выходят норковые шубы», — говорится в исследовании.

Больше всего меха россияне покупают с октября по январь: 67% годовых продаж шуб в денежном выражении. Максимальный спрос на норку — в декабре, а на овчину — в ноябре. Самый низкие продажи шуб — в мае.

Продажи меха за 11 месяцев 2024 года немного увеличились по сравнению с аналогичным периодом годом ранее,— на 2,8%. А в декабре 2023 года россияне потратили на шубы на 10,4% больше, чем годом ранее. Спрос на меховые изделия остается стабильным год к году.

Исследование было проведено в декабре.

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