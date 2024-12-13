S&P Global повысило рейтинги брокерских компаний Freedom Holding Corp.

Агентство S&P Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги четырех ключевых дочерних компаний Freedom Holding Corp. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Так, рейтинг подняли казахстанским брокерам «Фридом Финанс», работающего на местном рынке, Freedom Finance Global, предоставляющего доступ на международные биржи. Кроме того, повышение рейтинга затронуло казахстанский банк Freedom Bank Kazakhstan и европейский брокер Freedom Finance Europe.

Отмечается, что всем четырем дочерним компаниям холдинга рейтинги повысили до уровня «B+», прогноз «стабильный». В свою очередь, рейтинг самого Freedom Holding Corp. подтвержден на уровне «B-», с прогнозом «стабильный».

Как объяснили аналитики агентства, на повышение рейтингов повлияло уменьшение экономических и отраслевых рисков в Казахстане. При этом стабильный прогноз отражает уверенность аналитиков в устойчивом развитии всех структур холдинга и их финансовой стабильности.

«Группа развивает систему управления рисками и комплаенса в рамках сложной структуры группы с множеством дочерних компаний в разных юрисдикциях. Мы ожидаем, что умеренный рост бизнеса в сочетании с высокими доходами, диверсифицированными по источникам и регионам, будет способствовать поддержанию сильной капитализации Freedom», — говорится в сообщении S&P Ratings.

При этом специалисты рейтингового агентства обратили внимание на то, что возобновление быстрого роста бизнеса Freedom — как органического, так и за счет крупных приобретений — окажет давление на его капитализацию. Кроме того, в S&P допускают дальнейшее улучшение рейтингов холдинга в ближайший год в случае дальнейшего совершенствования системы управления рисками, укрепления позиций экосистемы в Казахстане и поддержания высокого уровня достаточности капитала (RAC) за счет сильных финансовых показателей.