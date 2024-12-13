Названы главные страхи российских предпринимателей

В России 72% опрошенных бизнесменов боятся рискнуть и лишиться в результате этого денег, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование маркетинговой компании Calltouch.

Еще 69% респондентов испытывают страх перед конкурентной борьбой, в результате которой они могут потерять долю рынка. Для 44% этот страх усиливается из-за роста цен на рекламу и продвижение.

64% участников исследования назвали одним из своих главных страхов упустить имеющиеся возможности, но 62% пи этом признались, что боятся внедрять новые технологии.

Исследование также выявило, что малый бизнес все чаще полагается на автоматизацию, которая активно распространяется в сферах бухгалтерии, документооборота, маркетинга и продажах.

В октябре аналитики ЮKassa (сервис финтех-компании ЮMoney) провели опрос среди российских предпринимателей и выяснили, как и где они предпочитают отдыхать, а также как предприниматели провели отпуск этим летом.

Ранее были названы сферы деятельности с наибольшим уровнем стресса в декабре.