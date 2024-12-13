Названы сферы деятельности с наибольшим уровнем стресса в декабре

Более половины — 54% — опрошенных россиян отметили, что в предновогодний период испытывают наибольший уровень стресса на работе. В топе самых стрессовых сфер — гостеприимство, госслужба и офлайн-ретейл. Это следует из опроса, проведенного сервисом психотерапии zigmund.online и Яндекс Маркет. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Больше всего специалистов, которые описали декабрь как самый стрессовый месяц, работают в сфере туризма и гостиничного бизнеса (79% опрошенных), на госслужбе (75%) и в ретейле (57%). Однако, согласно данным Яндекс Маркета, уровень тревоги в ретейле сильно зависит от формата работы. Так, наибольший стресс испытывают представители онлайн-магазинов (78%), дальше идут сотрудники или владельцы офлайн-точек (52%), а вот среди продавцов на маркетплейсах лишь 35% считают предновогодний период непростым.

Среди причин стресса работающих россиян в декабре — повышенный спрос, планирование следующего года и страх не справиться с ажиотажем. Например, работники туризма и гостиничного бизнеса главными поводами для стресса считают увеличение потока клиентов (80% респондентов) и нехватку рабочих рук (77%). У большинства (94%) представителей госструктур — необходимость согласования планов и бюджетов на следующий год. А ретейлеры переживают, что в новогодний период будут проблемы с логистикой (40%) и продажей товарных остатков (26%).

Меньше всего людей, испытывающих стресс в последний месяц года, задействованы в сферах сельского хозяйства (9%) и недвижимости (8%). А среди научных специалистов ни один респондент не считает декабрь напряженным периодом.

Респонденты преодолевают стресс в декабре с помощью грамотного тайм-менеджмента (22% опрошенных), быстрого дофамина — скроллинг и покупка товаров на маркетплейсах, просмотров коротких видео (12%), а также покупок подарков и совместного времяпровождения с близкими людьми (10%).

Опрос был проведен в декабре среди 1,3 тыс. россиян.

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