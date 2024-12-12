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Wildberries предоставит возможность «онлайн-примерки» мебели перед покупкой

На Wildberries появится сервис просмотра 3D-моделей мебели

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Shutterstock

Команда Объединенной компании Wildberries и Russ тестирует сервис просмотра 3D-моделей мебели в режиме дополненной реальности. С помощью этой функции через камеру смартфона покупатели смогут оценить, как мебель вписывается в их интерьер. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

3D-визуализация позволит оценить, как шкаф, диван, кресло, рабочий стол и прочие предметы мебели будут смотреться в доме с учетом цвета, размера и стиля.

Отметку о такой возможности пользователи маркетплейса увидят в карточке товара.

Директор по продукту портала продавцов Анастасия Сычева отметила, что благодаря AR-режиму, встроенному в инструментарий платформы, покупатели смогут удобно и быстро спланировать покупку мебели для своего дома.

«Продавцам новый инструмент даст возможность выделиться на фоне конкурентов: интерактивный опыт просмотра привлечет больше внимания покупателей к товару», — добавила она.

Сычева подчеркнула, что для цифровых платформы важно разрабатывать больше технологических инструментов, которые помогают продавцам лучше представить свои товары и увеличивать свою аудиторию на маркетплейсе.

В Wildberries отметили, что функция будет доступна пилотной группе продавцов, реализующих товары из категории «Мебель». Инструмент позволяет им бесплатно загрузить уже готовые 3D-модели на платформу и протестировать их в личном кабинете продавца.

В будущем интернет-магазин рассчитывает распространить эту возможность на всех партнеров.

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