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Альянс в сфере искусственного интеллекта станет участником международной структуры

Создание международного AI-альянса назвали событием исторической важности

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AI Journey

На главной дискуссии конференции AI Journey дали старт международному альянсу искусственного интеллекта (AI Alliance Network). Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Помимо Альянса в сфере искусственного интеллекта его участниками стали отраслевые ассоциации из 15 стран мира. Так, к альянсу уже присоединились 18 ассоциаций из Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Индии, Индонезии, Ирана, Китая, Кубы, Марокко, России, Сербии, Туниса, Чили, Эфиопии и ЮАР.

Как отметил председатель наблюдательного совета Альянса в сфере искусственного интеллекта Александр Ведяхин, создание международного AI-альянса — событие исторической важности. По его словам, к развитию технологий искусственного интеллекта приковано внимание экспертов со всего мира.

Ведяхин подчеркнул, что сотрудничество между заинтересованными странами поможет ускорить разработку и внедрение AI-решений, повысить их качество и быстрее договариваться о совместных действиях, в том числе выработать общие принципы регулирования и этики искусственного интеллекта.

«Я благодарю представителей всех ассоциаций, которые уже присоединились к альянсу, и уверен, что это только начало. Сегодня на AI Journey мы дали старт глобальному AI-партнерству, которое означает новые возможности для его участников по всему миру», — сказал он.

Новый альянс займется созданием сообщества профессионалов, занимающихся разработкой и внедрением AI-технологий в странах-участницах, координация действий участников, в том числе в области регулирования и этики, а также проведение научных и экспертно-аналитических исследований для выявления и решения актуальных проблем отрасли.

Предполагается, что его участники будут выстраивать свое взаимодействие на основе принципов партнерства, равноправия и учета интересов всех участников. При этом новое AI-сообщество предоставит национальным разработчикам и бизнесу дополнительные возможности для работы на внешних рынках стран-участниц и расширит потенциал внедрения технологий в разных индустриях.

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